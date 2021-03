Een vulkaan in IJsland, Fagradalsfjall, sliep 6000 jaar. Toen barstte hij (zij?) een paar dagen geleden los. Er is in 6000 jaar veel veranderd, zoals het feit dat wij mensen drones hebben. Dus natuurlijk vliegen dronepiloten als Bjorn Steinbekk over de gesmolten lava in. Kijk gewoon; het is 15 seconden van uw tijd waard.