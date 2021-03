Het wordt 22 graden volgende week

Meteorologen voorspellen al een tijdje lenteweer, maar echt warm wil het maar niet worden. Daar komt verandering in. Na het weekend gaat de temperatuur mogelijk zelfs richting de 22 graden. Maar dan moeten we ons nog wel even door een koude en natte zaterdag heen worstelen.

Morgen wordt het maximaal 8 graden. Hier en daar valt een bui, mogelijk met hagel en onweer. Zondag stijgt het kwik naar een graad of 10 en in het zuiden wordt het dan al lekker zonnig. En maandag barst de lente echt los. “Maandag, dinsdag en woensdag wordt het prachtig met volop zon”, zegt Nicolien Kroon van Buienradar tegen RTL Nieuws.

“De temperaturen komen dinsdag uit op gemiddeld 18 á 19 graden. Lokaal kan het in het oosten en zuidoosten van Nederland zelfs 22 graden worden. Het warmst wordt het in de omgeving van Eindhoven.” Ook woensdag wordt het nog prima weer.

Klein nadeeltje voor de noordeling: “Wat je alle dagen ziet – en dat is inherent aan het seizoen – is dat het in het noordwesten van Nederland wel een stukje frisser is. De wind komt van zee en minder vanaf het land, dus dat merken mensen in het noorden van Noord-Holland en op de Waddeneilanden.”