Vandaag gaat het nog wel, met het weer. De dag start met vrij veel bewolking, maar in de middag breekt vooral in de kustprovincies de zon af en toe door.

De temperatuur stijgt naar 9 tot 11 graden.

Maar dan Tweede Paasdag. In de nacht van zondag op maandag trekt een koufront over het land en gaat het regenen. De noordwestenwind neemt flink in kracht toe.

Maandag overdag trekken winterse buien over het land met kans op hagel en natte sneeuw. De stevige wind maakt het guur en het wordt niet warmer dan 6 graden.

Een witte Pasen is lokaal niet uitgesloten.