Voor één cent extra wordt je doosje eieren een stuk diervriendelijker

Het is Pasen, en als er één moment is waarop we eieren eten, dan is het vandaag wel. Reden voor Kassa om er een item aan te wijden. Voor één cent per doosje zou de productie een stuk diervriendelijker worden, stelt het tv-programma.

“Bijna alle legkippen worden ondersteboven gevangen. Dit zorgt voor pijn en fysiek leed”, klinkt het. “Ook als je eieren koopt met 3 sterren Beter Leven, of biologisch, worden de legkippen nog steeds ondersteboven gevangen.” Het zou een stuk prettiger voor ze zijn als ze rechtop worden gevangen.

Dat vangen gebeurt nadat kippen zo’n anderhalf jaar eieren hebben gelegd, oftewel 300 stuks. Ze worden dan naar de slacht gebracht. Tijdens het vervoer hangen ze op zijn kop, waardoor een deel al onderweg overlijdt. Door ze onder de borst vast te pakken in plaats van bij de poten, kunnen ze rechtop worden vervoerd en fladderen ze minder wild rond.

Dat kost wel iets meer tijd en dus geld. Nauwelijks één cent per doosje om precies te zijn. De Kassa-kijker is alvast bereid dat te betalen.