Omwonenden over rapport Tata Steel: ‘Ze wisten toch dat er geen vitamine C uit die pijpen komt?’

Veel meer kanker, hersenschade bij kinderen, veel buitenstaanders zijn geschokt door het RIVM-rapport over de schadelijke uitstoot van Tata Steel. Toch maken veel omwonenden zich niet zo druk, blijkens een reportage van de Volkskrant. "Mijn oma is 98 geworden."

De krant toog naar Wijk aan Zee, de gemeente die het meeste stof van de staalfabriek te verwerken krijgt. Het is de 35-jarige Cindy die over haar oude oma vertelt. Zorgen maakt ze zich dan ook niet over de vervuiling. "Je hebt overal wel iets," zegt ze. "Op andere plekken in de Randstad is ook vervuiling."

Meerdere dorpsbewoners denken er zo over. Veel mensen werken bij Tata Steel. De klachten zouden vooral van nieuwkomers zijn. "Eerst komen ze hier een paar jaar surfen," zegt een 63-jarige man, "dan kopen ze een huis en vervolgens gaan ze klagen over de gezondheid van hun kinderen. Terwijl ze heus wisten dat er geen vitamine C uit die pijpen komt."

Niet iedereen reageert zo laconiek. Gezagvoerder bij de KLM Hans Dellevoet (56) is wel bezorgd. "Als ik dat rapport lees dan vraag ik me af waar ik mijn drie kinderen aan heb blootgesteld. Dit is echt te gek voor woorden." Hij verbaast zich over de reactie van andere omwonenden. "Die zeggen dan dat opa 90 is geworden. Ja, natuurlijk. Maar ik ken ook kinderen die niet ouder dan 10 zijn geworden."