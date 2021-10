La Palma is al 25 voetbalvelden groter geworden. En dat is op zich positief

De Cumbre Vieja op La Palma blijft maar lava uitspuwen. De gloeiend hete brei heeft inmiddels de oceaan bereikt en zorgt er zo voor dat het Canarische eiland steeds groter wordt. Inmiddels zijn er al 25 voetbalvelden aan land bijgekomen.

De explosies en wolken van giftige gassen, waarvoor werd gevreesd als het hete gesteente het water zou bereiken, zijn tot nu toe uitgebleven. Maar een gedraaide windrichting brengt mogelijk nieuw gevaar. De vulkanische gassen dreven tot nu toe richting zee, maar dat gaat mogelijk veranderen waardoor er een intensere zwaveldamp over het eiland zal trekken.

Sinds het begin van de uitbarsting op 19 september hebben al duizenden inwoners van het Spaanse La Palma hun huizen moeten verlaten, terwijl de lava honderden woningen, bedrijven en bananenplantages heeft verzwolgen.

Afgelopen dinsdag bereikten de kolkende rivieren van lava de zee. Daar is een schiereiland ontstaan dat alweer verdubbeld is in omvang. Dat is niet per se erg voor de flora en fauna van het eiland. Hoewel alles wat groeit in eerste instantie is vernietigd, kan het op de lange termijn juist een gunstig effect hebben op de vruchtbaarheid van de grond. De lava brengt de mineralen uit de kern van de aarde naar het oppervlak en voorziet zo op het land én onder water in een aangename habitat voor dieren en planten.

"De lava gaat een rotsachtig plateau vormen en creëert een onderliggende laag voor talloze zeedieren in de toekomst, zeg in drie tot vijf jaar," vertelt biodiversiteitsonderzoeker Fernando Tuya van de universiteit van La Palma aan The Guardian.