Zwijnen op de Veluwe wacht ​​een hongerwinter

Er is veel minder voedsel op de Veluw dan de afgelopen jaren. Vooral minder eikels en beukennootjes. Dat gaat veel dieren de hongerdood bezorgen.

Hongersnood zal er het komend jaar op de Veluwe voor zorgen „dat populaties crashen”, zegt Gerrit-Jan Spek, coördinator grof wild bij de Vereniging Wildbeheer Veluwe tegen NRC. „Om te beginnen onder de wilde zwijnen. Maar ook onder muizen, houtduiven, gaaien, vinken, eenden.”

Van de beuken dragen veel weliswaar beukennootjes, maar de meeste die tot nu toe zijn gevallen blijken loos. Er zit geen vruchtvlees in. Terwijl de eikels en beukennootjes een belangrijke voedselbron zijn voor allerlei diersoorten.

Het slechte jaar zal trouwens ook indirect gevolgen hebben. Dat muizen het moeilijk krijgen, vertaalt zich in voedselarmoede voor de jongen van bijvoorbeeld boommarters en uilen. Spek verwacht dat edelherten, reeën en damherten minder hard getroffen worden, want die zijn als planteneters minder afhankelijk van beukennootjes en eikels.

Sinds 2013 gaven beuk en eik op de Veluwe jaar in jaar uit juist veel vruchten af. Dat is opmerkelijk, want normaal wisselen rijke en arme jaren elkaar veel meer af. „Ik denk dat klimaatverandering ermee te maken heeft”, zegt Spek.