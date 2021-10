We kopen te veel kleding: zo slecht is dat voor het milieu

De textielindustrie veroorzaakt wereldwijd meer CO2-uitstoot dan de scheepvaart en de luchtvaart bij elkaar, schrijft de Volkskrant. Maar hoeveel kleding kopen we dan? En hoe groot is die ecologische voetafdruk?

In een infographic die de krant op haar website publiceerde, staat dat de kleding- en schoenenindustrie in 2015 goed was voor 4 procent van de totale CO2-uitstoot. De Nederlander kocht in dat jaar gemiddeld 17,5 kilo aan kleding. Ter vergelijking: 10 kilo kleding bestaat bijvoorbeeld uit 10 spijkerbroeken + 5 overhemden + 5 pantalons + 5 T-shirts + 5 onderbroeken + 2 zomerjassen.

Onze kledingconsumptie leidt tot 5 miljard kilo CO2-uitstoot op jaarbasis voor het hele land, ongeveer evenveel CO2 als bij de verbranding van 2,5 miljard kilo kolen vrijkomt. De Nederlandse luchtvaart veroorzaakt ongeveer 11,5 miljard kilo CO2-uitstoot.

Al die kleding gooien we ook weer weg: 135 miljoen kilo belandt er in de kledingbakken. Daarvan wordt slechts 1 procent gerecycled. 5 procent van al het huishoudelijk afval in Nederland bestaat uit kleding.