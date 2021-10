Indrukwekkende foto La Palma: zelfde plaats, 25 dagen verschil

De allesvernietigende kracht van de uitgebarsten vulkaan op La Palma maakt een Spaanse fotograaf mooi zichtbaar aan de hand van twee foto's. Op het ene plaatje zitten mensen nog op hun gemak op een heuvel te kijken naar een rookpluim in de verte, op de tweede foto, 25 dagen later, zijn de mensen verdwenen en is er alleen een voorbijtrekkende lavastroom te zien. Inmiddels zijn er 1.817 panden verzwolgen door de lava.

Misma ubicación, 25 días de diferencia. pic.twitter.com/qtzD1J56fz — Abián San Gil (@abiansangil) October 16, 2021

(klik op de foto om beide afbeeldingen volledig te zien)