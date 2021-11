Wat is die typische herfstgeur?

Goudgele bladeren op de grond, roodkleurende bomen en grote paddenstoelen, eigenlijk is in deze tijd van het jaar het bos op zijn mooist. En niet alleen door wat je ziet, maar ook door wat je ruikt. Waar komt die typische herfstgeur vandaan?

Bioloog Arnold van Vliet van de universiteit Wageningen weet wel wat voor geur dat is. "Het is een soort afbraakproces wat je ruikt. Al dat blad wat van de bomen valt, schimmels die je ruikt, en er komen gassen vrij bij het afbreken van al dat materiaal. Het vercomposteert," vertelt hij aan RTL Nieuws. Maar niet alleen de rotting ruik je, ook de paddenstoelen. "Die geven een heel eigen geur", zegt Van Vliet.

Tezamen vormen ze de geur van de herfst. En het is heel gezond om die eens flink in te ademen. "Onderzoeken geven aan dat je je prettiger gaat voelen als je de natuur in gaat en ook echt op de natuur gaat letten. Het werkt ontspannend."