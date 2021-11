Bladblazer vervuilender dan pick-uptruck

De bladblazer zorgt niet alleen voor veel ergernis bij Nederlanders vanwege de herrie, maar is ook nog eens erg vervuilend. Daarom stappen steeds meer gemeenten over op de elektrische variant.

Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningse universiteit, pleit er bij de NOS zelfs voor om de bladeren te laten liggen. "Dat is omdat voeding wordt weggenomen uit de bodem. In een normaal ecologisch systeem breken schimmels en bacteriën de bladeren af. Er zit heel veel leven in het verrottende blad. En die beestjes trekken ook weer vogels aan."

Maar in veel gevallen moeten de bladeren toch weg en daarbij ergeren mensen zich aan het geluid van de bladblazer, al maken grasmaaiers en andere tuinapparaten ook veel herrie. Erger is eigenlijk de uitstoot van de op benzine lopende bladblazers. Volgens Amerikaans onderzoek stoten de viertakt- en tweetakt-varianten meer troep uit dan een Ford F-150 SVT Raptor. Dat is een pick-up van 3.000 kilo.

De accublazer is dan ook in opmars. Die is stiller bovendien. Silvester Jonkers van IPC Groen Ruimte: "Een tweetakt benzinemotor gaat tot over de 110 decibel, een accublazer blijft net onder de 100 decibel. Dat lijken kleine verschillen, maar dat is best groot. Een toename van 10 decibel wordt namelijk ervaren als een verdubbeling van de waargenomen geluidssterkte."

Wil je als particulier de bladeren uit je tuin hebben, maar het milieu niet te veel belasten, dan is de accublazer een goede oplossing.