Mogelijk warmste jaarwisseling ooit

Het wordt nog zachter dan eerder voorspeld: met de jaarwisseling zelf kan het zomaar 15 graden worden. En dat maakt de kans aanzienlijk dat het de warmste oud en nieuw ooit wordt.

Vandaag kan het al 16 graden worden in Brabant. In het noorden blijft het kwik steken op zo'n 12 graden. 31 december wordt het droog en zonnig met maxima van tegen de 15 graden. "Dit is echt heel uniek”, zegt Yannick Damen van Weeronline in de Telegraaf.

De warmste oudejaarsnacht tot nu toe was in 2012, toen het 10,2 graden werd in De Bilt. En in 2017 werd het op 31 december overdag 14,5 graden in het Limburgse Arcen. "De kans is behoorlijk groot dat we deze warmterecords dit jaar gaan verbreken’’, zegt Damen.

De oorzaak van het aangename temperatuurtje? Warme lucht uit Spanje. "We kunnen de wind zelfs terugleiden naar de Canarische Eilanden”, aldus de weerman. Daardoor kan het hier lekker warm worden. "Zeker ook omdat de zon kan doorbreken op 1 januari. Dan heb je 15 graden én zon.”