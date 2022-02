Bloemen zitten vol gif

Met natuur hebben bloemen weinig te maken. Een anti-pesticide actiegroep, de PAN, liet twaalf boeketten tulpen, rozen en gemengde boeketten op bestrijdingsmiddelen onderzoeken, schrijft het AD. Bij de gemengde boeketten werden 25 verschillende gifstoffen gevonden en bij de rozen gemiddeld 17.

Een derde van die aangetroffen middelen is in de EU verboden vanwege de schadelijkheid voor de gezondheid of het milieu. De producenten van de verboden bestrijdingsmiddelen − vaak tegen insecten en schimmels − maken ze echter nog wel en exporteren ze naar bloemenkwekers in andere landen, bijvoorbeeld in Ethiopië, Kenia en Colombia.



De bloemen werden gekocht bij Fleurop, deBloemist, Topbloemen, Albert Heijn en Jumbo, en onderzocht op bestrijdingsmiddelen. In alle twaalf onderzochte boeketten werden bestrijdingsmiddelen gevonden. Volgens PAN is het zo erg dat uitgebloeide bloemen niet in de gft-bak thuishoren, maar bij het restafval. Er zit bijvoorbeeld fipronil in.



Het onderzoek van PAN is niet het eerste onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bloementeelt. De resultaten zijn vergelijkbaar met eerdere onderzoeken naar gif in snijbloemen. ,,Er is niets verbeterd.''