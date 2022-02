‘Tata loost duizenden kilo’s afval in zee’

Grote hoeveelheden steenkool en ijzererts afkomstig van Tata Steel IJmuiden belanden in zee doordat het staalbedrijf zich in de eigen zeehaven niet aan de milieuvoorschriften houdt. Bemanningen van kolenboten spoelen uit het zicht van de Inspectie zeer regelmatig duizenden kilo’s gemorste grondstoffen de zee in, vertellen bronnen bij de staalfabriek aan het Haarlems Dagblad.

Dronebeelden en foto-opnamen, die het Haarlems Dagblad liet maken bewijzen dat bij het lossen door de Tata-kranen grote hoeveelheden steenkool worden gemorst in de haven en op het dek van de boten. Ze bewijzen ook dat die boten vervolgens met een dikke laag kolen en gruis op het dek weer vertrekken. Tijdens een van de observaties waren matrozen te zien die direct na de afvaart uit de Tata-haven de boot met bezems en kolenschoppen vrijmaakten en de gemorste steenkool met grote kracht over de rand van het dek duwden.

Greenpeace spreekt onomwonden van een ’crimineel milieudelict’ wanneer koolstof en ijzererts bewust in zee worden gedumpt. ’De giftige grondstoffen vormen een serieus gevaar voor het onderwaterleven en de dieren.’