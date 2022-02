Het wordt nat deze week: iedere dag kans op regen

Het prachtig zonnige weekend maakt plaats voor een duistere week vol regen en wind. Zelfs je paraplu zal je tegen het eind van de week niet meer helpen.

Brian Verhoeven van Buienradar zegt tegen RTL Nieuws: "Iedere dag is er wel kans op regen, waarbij er aan het einde van de week ook nog flinke windstoten op ons af zullen komen."

Oorzaak is een regengebied dat ons land binnen is gekomen. "Dat gebied hangt vandaag nog even boven het oosten van het land. Als dat wegtrekt, zal de zon nog tevoorschijn komen. Morgenavond, als je een mooie wandeling wil maken met je valentijn, moet je wel rekening houden met nieuwe regenbuien. Mijn tip: neem dus één paraplu mee, waardoor je die romantisch samen kan delen."

De rest van de week kun je die paraplu maar het beste bij de hand houden, want het blijft regenen. Wel blijft het met 12 tot 13 graden behoorlijk warm voor de tijd van het jaar.

Tegen het eind van de week komt er een stevige wind bij. "Vooral donderdag en vrijdag kan het flink gaan waaien", vertelt Verhoeven. "Er zijn signalen op de weerkaarten dat er een flinke storm op komst is. Hoe dat er precies uit gaan zien, is nu alleen nog niet goed te zeggen."