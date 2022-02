Bizarre beelden: honderden vogels storten neer in Mexico

Om onduidelijke redenen besloot een enorme zwerm vogels in Mexico een duik naar beneden te maken. Honderden dieren kwamen daarbij om het leven.

Op beelden van een beveiligingscamera in de noordelijk gelegen stad Cuauhtémoc is te zien hoe in de vroege ochtend van 7 februari de geelkoptroepialen, ogenschijnlijk uit het niets, ter aarde storten. De meesten vliegen daarna versuft verder, enkele honderden overleven het niet.

De reden voor de kamikazeactie is onbekend. Een lokale dierenarts suggereert dat de dieren mogelijk in de war zijn geraakt door koude lucht, hoogspanningskabels of luchtvervuiling. Een mislukte uitwijkmanoeuvre voor een roofdier kan eveneens de oorzaak zijn.