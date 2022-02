Schapenhouders overwegen schapen weg te doen vanwege wolf: ‘Het is een lustmoordenaar’

Vijf schapenhouders in Zuidwest-Drenthe verloren afgelopen maanden bijna 70 schapen door aanvallen van wolven. Sommigen overwegen nu te stoppen.

Lammert Koeling vertelt aan RTV Drenthe dat een wolf afgelopen weekend voor de zevende keer zijn kudde aanviel. "Toen ik zondagochtend in de wei kwam, zag ik dat hij de strot had doorgebeten van een schaap. Verder doet hij er niets mee. Hij eet er niet van." Hij noemt het dier een lustmoordenaar en denkt erover zijn schapen te verkopen.

Dat geldt ook voor Stefan Worst, die eveneens te maken kreeg met zeven aanvallen. Hij riep tegen zijn vader dat hij zijn schapen op Marktplaats ging zetten. Zijn vriendin schreef emotioneel op Facebook: "Mijn vriend bleef aanval na aanval positief, hoopvol en op zoek naar oplossingen. Maar toch zag ik vandaag na de zevende aanval de radeloosheid toeslaan."

En zo zijn er veel meer. Een financiële compensatie hebben ze bovendien nog niet ontvangen.

De Drenten zijn niet de enigen die last hebben van wolven. Van Friesland via de Veluwe tot Noord-Brabant, overal richten de dieren grote schade aan. Ondertussen mag het dier dat al 150 jaar uit Nederland verdwenen was, nog steeds niet worden afgeschoten.