Vuurrode lucht in Spanje: mogelijk ook in Nederland

De Spaanse luchten kleurden de afgelopen dagen dieporanje-rood. Je zou haast denken dat je op Mars bent. Maar het is simpelweg Saharastof dat richting Europa is gewaaid. Het kan de komende dagen zelfs tot Nederland reiken, al zal het niet zo spectaculair zijn als in het Zuid-Spaanse Murcia.

"Op dit moment zit het grootste gedeelte van het Saharazand in de lucht boven Frankrijk en Spanje," legt wetenschapsjournalist Martijn Peters uit bij Het Laatste Nieuws. De dieprode kleur komt doordat de zanddeeltjes werken als een kleurenfilter. "Daardoor bereikt alleen nog rood licht onze ogen."

Woensdag bereikt het stof België en Nederland, maar dan zal de kleur veel minder fel zijn. "Want hoe verder dat Saharastof reikt, hoe minder stof er in de lucht hangt. Het gaat eerder zorgen voor een geelbruin filter. De zon ziet er een beetje troebel uit. En we maken kans op een spectaculaire zonsopgang en -ondergang," aldus Peters.

🟤 Les remontées de #sable du #Sahara sont majeures en #Espagne ce 14 mars 2022 ! Images depuis #Aguilas dans la région de #Murcie où le ciel est totalement orange ! Ces poussières vont survoler la France demain. pic.twitter.com/UU3rrEVDJl — Guillaume Séchet (@Meteovilles) March 14, 2022

Rive de Gier ce matin en promenant le chien, comment ne pas penser à ce film#CielJaune#SaharanDust #Sahara pic.twitter.com/DmrHZxiMMS — 🅱️🅰️Tℹ️❌ (@ba_tix) March 15, 2022