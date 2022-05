Werken citronellakaarsen of ultrasoon geluidapps tegen muggen?

De een is altijd de klos, terwijl de ander zelden wordt gestoken: wat drijft een mug en hoe hou je de mormeltjes op afstand? De meeste anti-mugproducten werken niet. Er zijn slechts vier bewezen methodes om steekvliegen op afstand te houden.

Je steekt een citronellakaars aan en doet een speciaal polsbandje om. Dan open je de ultrasoon geluidapp op je telefoon. O ja, en neem genoeg bier en knoflook in, zodat door je lichaamsgeur de laatste diehard mug ook met de angel tussen de pootjes afdruipt. Jammer maar helaas, al deze producten en tips helpen helemaal niks, zegt muggendeskundige Bart Knols tegen Quest. Maar wat werkt dan wel?

“Over muggen bestaan veel praatjes. Er zijn weinig middelen waarvan we zeker weten dat ze werken”, zegt Knols. “Muggen komen af op lichaamsgeuren. Door je huid en via je adem geef je honderden chemische verbindingen af. Sommige daarvan ruiken aantrekkelijk voor muggen.” Je lichaamsgeur wordt mede bepaald door je eetpatroon. Maar hoe dat ingewikkelde proces werkt, is heel lastig te onderzoeken.

Een citronellakaars geeft fruitgeur af, maar dat vervluchtigt binnen een meter. Polsbandjes werken misschien voor je pols, maar een mug prikt je in je andere arm. Ook een lamp aandoen in de hal met de deur open werkt niet: Een vlieg is aangetrokken tot licht, maar een mug niet.

Er zijn vier dingen die wel werken: een klamboe, horren voor de ramen, waterbronnen in de directe omgeving verwijderen en Deet-antimuggenspray op je lijf spuiten. “Muggen vliegen doorgaans niet ver en hun larven drijven in stilstaand water”, legt Knols uit. Het helpt om het stilstaande regenwater uit plantenbakken, emmers en kruiwagens te gooien. Een klamboe beschermt tegen muggen tijdens de slaap. Dat werkt goed, want de meeste muggensoorten zijn 's nachts het meest actief.

Antimuggenspray op basis van eucalyptusolie, IR3535 en Picaridin zijn ook geschikt voor kleine kinderen. Volgens Knols is het insmeren van alle zichtbare huid met spray het laatste redmiddel: “Veel mensen rennen meteen naar de apotheek als ze last krijgen van muggen. Maar het is effectiever om het andersom aan te pakken: eerst de broedplaatsen weg, dan de muggen buiten houden en pas als laatste spuiten en smeren.”