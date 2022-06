Je kat kan je met corona besmetten

Het coronavirus kan vermoedelijk van katten op mensen worden overgedragen, zo blijkt uit een studie waar Knack over schrijft. In het wetenschappelijk tijdschrift Emerging Infectious Diseases beschrijven wetenschappers een geval in Thailand waarbij een dierenarts in augustus 2021 met het virus werd besmet. De arts had in de stad Songkhla een kat behandeld die positief was bevonden en die op haar had geniest.

Het dier kreeg het virus op zijn beurt waarschijnlijk van zijn twee baasjes, aldus de wetenschappers onder leiding van Sarunyou Chusri van de Prince of Songkla University in Songkhla. Uit genoomsequencing bleek dat het virus dat werd aangetroffen in de kat zeer nauw verwant was met het virus dat werd aangetroffen bij de dierenarts en bij de baasjes.

In een bericht in de New York Times benadrukken wetenschappers evenwel dat het coronavirus veel vaker van mens op kat wordt overgedragen dan omgekeerd.