Prachtige lichtgevende schildpad uit Madagaskar met uitsterven bedreigd

De stralenschildpad (Astrochelys radiata) is een landschildpad, die alleen voorkomt in de bossen en het struikgewas in het zuiden van Madagaskar. Het zeldzame dier geeft prachtig geel licht in het donker met een ingewikkeld lijnenpatroon dat een soort sterrentekening lijkt.

Door ontbossing en illegale handel is de stralenschildpad ernstig bedreigd. Ook wordt het dier nog steeds gedood en opgegeten als lokale delicatesse. De dieren kunnen makkelijk honderd jaar oud worden in gevangenschap. Er is er zelfs eentje 193 jaar geworden. In het wild worden ze minder oud.

Mocht je op vakantie zijn in Madagaskar en je hoort gehijg en gegrom uit het struikgewas komen, dan heb je mogelijk te maken met een parend stralenschildpadkoppel. De mannetjes zijn nogal luidruchtig tijdens de daad. De vrouwtjes leggen de drie tot twaalf eitjes in een holletje in de grond en vijf maanden later komt de nieuwe generatie uit het ei gekropen.