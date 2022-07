Hoe wordt je druivenplant een succes?

Druiven groeien over de hele wereld. De trossen kunnen dus ook in jouw achtertuin opleven. Maar vaak valt de oogst tegen. Met de goede verzorging krijg je wél een mooie volle druivenstruik. Waar zet je hem neer, welke grond gebruik je en hoe moet je snoeien?

Een druif heeft veel zonlicht nodig en houdt niet van wind. Een muur of schutting op het zuiden is daarom ideaal. Voeg kalk en humus of compost toe aan goed doorlatende grond. Geef de klimplant de ruimte om te groeien. Het kan hard gaan.

Twee keer per jaar snoeien is belangrijk. Anders groeit hij alle kanten op, zonder grote stam en mooie trossen. Half december knip je de overvloedige takken weg en begin juni kun je het verschil maken met de snoeischaar.

Kies twee mooie lange takken met veel zijtakken en maak deze vast aan schutting of muur. Knip de rest allemaal weg tot tien centimeter van de hoofdtak. Nu kan de plant alle energie steken in de ontwikkeling van de twee uitgekozen takken. Hopelijk heb je dan de volgende zomer een mooie druivenoogst!