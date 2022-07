Vijf tips voor een stralend groen gazon: ‘Gazonsproeiers zijn niet efficiënt’

De zomers worden steeds heter en droger. Dat is slecht nieuws voor je groene grasmat. Zonder goede verzorging verandert de tuin voor je het weet in een dorre vlakte. Tuinexpert Bart Verelst legt uit aan HLN hoe je een uitgedroogd gazon kunt voorkomen.

Sproei 's avonds handmatig

Geef je gazon in de avond een fijne douche met de tuinslang. Dan verdampt er minder water. “Gazonsproeiers die heen en weer bewegen zijn een stuk minder efficiënt. De waterdruppels zijn bijzonder fijn en dringen nog amper binnen in de bodem”, weet Verelst. “Geef het gras water met een simpele tuinslang en gebruik een dikke straal.”

Je kunt wat biologisch afbreekbaar afwasmiddel toevoegen aan het water, legt Verelst uit. “Die producten breken het spanningsveld van het water waardoor de waterdruppels niet op de droge grond blijven liggen.”

Niet te kort maaien

“Grassprietjes geven elkaar en de bodem schaduw waardoor ze uitdroging voorkomen”, zegt Verelst tegen HLN. “Lange grassprieten vormen een isothermisch deken en dempen de bodemtemperatuur enigszins. Hoe langer de grassprieten zijn, hoe meer fotosynthese er plaatsvindt en hoe sterker het gras dus wordt.”

Verticuteren

Het is een term die je vaak bij de barbecue hoort langskomen: verticuteren. Volgens Verelst is het nuttig om in het voorjaar baantjes te trekken met de verticuteermachine. “Door in het voorjaar te verticuteren, maak je het gazon een beetje meer open. Zo kan het water in de zomer beter infiltreren in de bodem.”

Kies de juiste grasmix

Een goede samenstelling van het gras kan dorheid voorkomen. “In elke grasmengeling zitten minstens vijf verschillende grassoorten. Sommige van die soorten zijn goed bestand tegen droge periodes, andere soorten zijn dat niet.”

Compostlaagje

Een compostlaagje aanbrengen op het gazon kan uitdroging voorkomen. “Hark de compost tussen de grassprietjes”, aldus Verelst. “Dat laagje compost vermijdt dat het zonlicht de bodem rechtstreeks kan uitdrogen.”

Gelkorrels

Voor het zaaien kun je gelkorrels aan de bodem toevoegen. “Is het gazon nog niet aangelegd, dan doe je er goed aan om waterbufferende gelkorrels aan je bodem toe te voegen”, zegt Verelst. “Werk die korrels in de bovenste tien centimeter van de bodem in. Ze houden vocht vast en creëren zo een buffer tegen droge periodes.”

Grof geschut

Gooi je al deze tips in de strijd, maar blijft het gazon er dor en levenloos uitzien, dan is het tijd voor het grove geschut: “Strooi nieuw graszaad van een goede, tegen droogte bestendige grasmengeling en werk het graszaad in met een verticuteermachine. Zo heb je de volgende zomer geen problemen meer met je gazon”, besluit de tuinexpert.