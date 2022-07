Extreem giftige plant duikt in heel Nederland op in de berm: ‘Innemen kan fataal zijn’

De zeer giftige gevlekte scheerling is aan een opmars bezig in Nederland. Vanuit Limburg heeft de plant zich nu verspreid over heel het land. Vooral in de berm bij snelwegen is hij veel aanwezig.

“Hij is echt extreem giftig”, zegt plantenkenner Stef van Walsum tegen EditieNL. “Een heel klein beetje innemen kan al fataal zijn.” De plant werd vroeger zelfs gebruikt voor executies, vanwege de potente gifstoffen.

Zolang je het niet in je mond stopt, is er geen gevaar. "Aanraken kan geen kwaad, al zou ik dat ook niet aanraden, omdat je later misschien met je handen aan je gezicht zit", legt van Walsum uit.

Taxus

Er zijn meer giftige planten die we in de natuur of in de tuin tegen kunnen komen. "Denk bijvoorbeeld aan de taxus. Alles daaraan is giftig, behalve het vruchtvlees van de besjes." Ook van vingerhoedskruid, de berenklauw en de monnikskap kun je flink ziek worden.

Bij het Vergiftigingscentrum komen jaarlijkse zo'n duizend vragen binnen over giftige planten. Vaak zijn het kinderen of huisdieren die iets fouts hebben binnengekregen.

Hartritmestoornissen

"Het hangt heel erg van de plant af wat er kan gebeuren", zegt toxicoloog Antoinette Van Riel. "Het kan variëren van hartritmestoornissen tot lokale irritatie op de plek waar contact is geweest."

"Als een kind een hapje neemt, bijvoorbeeld van de taxus, dan proberen we er altijd achter te komen hoeveel ze hebben gehad. Als ze alleen vruchtvlees hebben gehad, dan kun je even afwachten wat er gebeurt. Maar als de pit kapot is of als ze die hebben doorgeslikt, dan moeten ze wel behandeld worden."

Let ook op in de eigen tuin, waarschuwt Van Riel: "Verschillende van die giftige planten staan ook in veel tuinen. Denk dus goed na welke planten je in je tuin wilt hebben als je jonge kinderen hebt."