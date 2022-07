18.000 miljard liter ijs gesmolten in Groenland na drie warme dagen

De temperatuur in Noord-Groenland komt bijna nooit boven het vriespunt uit, maar in de afgelopen maand was het er voor poolbegrippen erg heet. Er smolt een duizelingwekkende hoeveelheid ijs, genoeg om heel Nederland een halve meter onder water te zetten.

De regio haalt normaal gesproken een maximumtemperatuur van nul graden Celsius in de zomer. Een zeldzame hittegolf liet het kwik tussen 15 en 17 juli echter stijgen tot 15 graden boven nul. Drie dagen lang smolt er dagelijks 6000 miljard liter ijs, berekenden Amerikaanse wetenschappers.

“De hoeveelheid smeltwater deze afgelopen maand is niet normaal, kijkend naar de 30 tot 40 jaar lange geschiedenis van klimaatgemiddelden”, zei Ted Scambos, een wetenschapper van de Universiteit van Colorado bij het National Snow and Ice Data Center, aan CNN.

Stijgende zeespiegel

Afgelopen februari ontdekten wetenschappers dat de Groenlandse ijskap aan de onderkant in rap tempo weg aan het smelten is. Hierdoor stijgt het waterniveau overal ter wereld, waardoor het risico op overstromingen toeneemt. Als al het ijs in Groenland smelt, dan stijgt de zeespiegel met 7,5 meter.