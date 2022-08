Italiaans zeewater veel te warm: ‘Zwaardere hittegolven en overstromingen in de herfst’

De zeewatertemperaturen in de Middellandse zee zijn veel hoger dan normaal door de aanhoudende hitte. Aan de Italiaanse kusten van de Tyrreense Zee, bij de Eolische Eilanden en bij Sicilië en Calabrië is het oppervlaktewater zelfs dertig graden. Dat is twee tot drie graden meer dan normaal.

Zelfs voor de kusten van Toscane en Lazio in het noorden van Italië loopt de watertemperatuur op tot 28 graden. Dit is funest voor de flora en fauna: het kan leiden tot massale vissensterfte. Ook kunnen exoten zich vestigen als deze trend zich voortzet.

Hittegolven en overstromingen

Het warmere zeewater brengt daarnaast weersveranderingen met zich mee. De lucht koelt boven zee minder af, waardoor er extremere hittegolven ontstaan boven land. Dit is een vicieuze cirkel. Ook zorgt de hete zee voor meer en heviger neerslag later in het jaar.

“Je krijgt dan in de herfst overstromingen in de gebieden dicht bij de kust en zeker in bergachtige gebieden dicht bij de kust die sowieso door opstijgende lucht meer regenwolken vangen”, zegt weerman David Dehenauw tegen HLN.

Code rood

De wetenschapper denkt niet dat er op korte termijn verlichting komt. Het zeewater zal blijven opwarmen door de aanhoudende hittegolven. Er is code rood uitgegeven door het Italiaanse ministerie van Gezondheid.

Het zeewater voor de Nederlandse en Belgische kusten is ook drie graden warmer dan normaal. “Het strandwater is nu 21 graden en het zeewater 19", zegt David Dehenauw. “Het gemiddelde voor juli is 16 tot 17 graden.”