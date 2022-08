Steeds minder mensen wassen hun auto zelf: waarom is die dure wasstraat zo populair?

De autobezitter die op zaterdag met een emmer sop en een spons in de weer gaat, zie je steeds minder. En dat is eigenlijk maar goed ook. Het is pure waterverspilling en kan de bodem en het oppervlaktewater vervuilen.

Verbod op de openbare weg

In sommige gemeenten is het zelfs verboden om je auto op straat te wassen. Dit komt door een gescheiden rioleringssysteem dat is aangelegd, of vanwege milieubezwaren. Het kan je een boete opleveren tot 440 euro. Op de gemeentewebsite kun je controleren of dit ook bij jou in de straat geldt.

Logisch dus dat de autowasstraat aan populariteit wint. Daar kun je ook aan de slag met hogedrukspuit en spons, maar de meeste mensen kiezen voor een automatisch programma.

“We zien een duidelijke verschuiving naar het geautomatiseerd wassen’’, legt Tom Huyskens van Bovag, de bond van garagehouders uit aan het AD. “In 2008 waste 35 procent van de consumenten de auto in een wasstraat, inmiddels is dat opgelopen tot bijna 43 procent.”

Schuimparty

Er zijn 1168 roll-over-wasstraten, 717 wasboxen waar je zelf kunt poetsen en 270 volautomatische wasstraten, waar de auto op rails door de installatie wordt getrokken. De nieuwste wasstraten maken er echt een feestje van volgens Ewoud Klok, voorzitter van de Beta: “We zien kleurige verlichting en lava-achtige schuimwatervallen. Je auto wassen is een uitje aan het worden.’’

En dan maar hopen dat het Saharazand, de duizenden insecten of de stadsduiven geen roet in het eten gooien de volgende dag.