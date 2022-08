Weg met die wespen: met deze tips kun je ongestoord genieten op het terras

Het is dit jaar weer flink raak. Vooral in het oosten van Nederland zijn er gigantisch veel irritante wespen, die op het zoet afkomen en met een beetje pech een steek uitdelen. Wat helpt nou echt om ze uit de buurt te houden en wat is onzin?

Feit: glazen gevangenis

Hoogleraar entomologie bij de Wageningen University Marcel van Dicke legt uit aan Omroep Gelderland wat je moet doen tegen wespen op een terrasje: “Een glas kan een hele boel oplossen. Je zet het glas ondersteboven op een wesp en dan kan hij nergens meer naar toe. Hij kan ook geen soortgenoten meer waarschuwen door alarmstoffen te verspreiden.”

Feit: stukje appel, sinaasappel of vruchtensap even verderop

"Wespen zijn eigenlijk hele mooie en interessante dieren die je geen kwaad doen", zegt Van Dicke. Ze kunnen wel steken als ze in het nauw komen. Zeker voor mensen die allergisch reageren op een wespensteek is dat gevaarlijk. “Leg een stukje appel, sinaasappel of vruchtensap op tafel of ergens in de buurt. Wespen vinden appel lekker, daar komen ze wel op af als ze al in de buurt zijn."

Fabels: waterzakjes, een tik uitdelen en knoflook

Er doen nogal wat verhalen de ronde over wespen. Zo zouden ze afgeschrikt worden door het ophangen van waterzakjes. Dit is totale onzin. “Niemand weet waarom het zou werken, het werkt ook niet. Het is gewoon een leuk fabeltje, mensen een beetje in het ootje nemen", zegt de entomoloog.

Dan het inzetten van knoflooktenen... Je houdt er misschien vampieren mee op afstand, maar wespen zullen er niet anders van kijken. "Wespen houden niet van knoflook, maar ze laten zich er ook niet door verjagen. Ze laten knoflook gewoon links liggen", vertelt Marcel.

Ook slaande of zwaaiende bewegingen werken niet. Sterker nog: "Slaan of allerlei zwaaibewegingen maken kan averechts werken, want dan kunnen wespen agressief worden. Ze denken dan dat je hen kwaad wil doen. Dan gaan ze zich verdedigen en daarvoor hebben ze die angel."