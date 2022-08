Nederlands gezin schrikt zich wezenloos: giftige zwarte slang tussen koffers bij thuiskomst

Een gezin uit Emmen schrok zich een hoedje toen ze de dakkoffer weer openmaakten na vakantie. Een grote zwarte adder was meegelift vanuit hun vakantieadres in Zweden. De Dierenambulance Zuidoost-Drenthe werd gebeld en doet op hun Facebookpagina uitvoerig verslag.

"In de dakbak zat een behoorlijke grote, doodenge slang", vertelt het team. "Helemaal zwart zag hij er al indrukwekkend uit, met een paar witte stippen langs de kop. Toen bleek dat het waarschijnlijk een zwarte adder was, was het echt een gevalletje nachtmerrie."

"De adder was niet erg blij om uit zijn lekker warme plekje te worden gehaald en beet met enig venijn in de dikke leren veiligheidshandschoenen, echter zonder gevaar." Het dier is overgebracht naar de reptielenopvang.

Deze zwarte adder heeft een giftige beet, maar valt zelden uit zichzelf aan. "Soms tref je hele zwarte exemplaren aan, die alleen in Scandinavië voorkomen. Het zijn schuwe beesten die vaak al weg zijn voor je ze opmerkt”, aldus medewerkers van de Dierenambulance Zuidoost Drenthe.