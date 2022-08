Onder smeltende gletsjers in de Alpen komt van alles vandaan: vliegtuigwrak en mogelijk vermiste miljardair

Ook de gletsjers in de Alpen begeven het door de opwarming van de aarde. Er blijkt van alles opgeslokt te zijn door het ijs, dat nu weer bloot komt te liggen, zoals een vliegtuigwrak en twee lichamen.

Vorige week vond een berggids bij de Aletschgletsjer de overblijfselen van een vliegtuig dat in juni 1968 is neergestort. Onder de grootste gletsjer van Zwitserland bleek een Piper Cherokee verborgen te liggen. De lichamen van de drie inzittenden werden destijds geborgen. Het vliegtuig bleef achter.

Twee toeristen vonden deze week twee lichamen bij de Chessjengletsjer. Ze lagen in de buurt van een oud pad dat al tien jaar niet meer wordt gebruikt. De toeristen stuitten mogelijk op de menselijke resten doordat ze een oude kaart gebruikten.

Een week eerder is er bij de Stockjigletsjer nog een lichaam gevonden. Onbekend is nog om wie het gaat. De lokale politie beschikt over een lijst met zo'n 300 vermiste personen. Mogelijk zou het lichaam van de Duitse miljardair Karl-Erivan Haub zijn, die in 2018 verdween toen hij trainde voor een skitocht.