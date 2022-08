Europese rivieren drogen in recordtempo op: ‘Dit is een extreme situatie. Het gaat heel snel nu’

De waterstand in de Nederlandse rivieren en in de rest van Europa, is bizar laag. Dit geeft tal van problemen. Vissen sterven, schepen kunnen niet meer varen of alleen met minder lading, we krijgen problemen met de drinkwatervoorziening, verzilting en miljoenen huizen kunnen uiteindelijk gaan verzakken.

“Dit is een extreme situatie, en het is heel zorgwekkend”, zegt rivierexpert Niko Wanders tegen RTL Nieuws. Hij wijst op foto's van de Loire van de afgelopen dagen. De Franse rivier is voor een groot deel opgedroogd. Je kunt op sommige plekken naar de overkant lopen zonder natte voeten te krijgen.

"Het doet pijn zoiets te zien", vertelt Wanders. "Wetenschappers wisten al wel dat dit soort situaties eraan zouden komen, maar het gaat allemaal heel snel nu." Hieronder is te zien hoe de Loire er nu uitziet. De brug staat met zijn pilaren in de droge bodem.

The River Loire today, Loireauxence, Loire-Atlantique, France 🇫🇷 pic.twitter.com/eztDQLezVZ — Desomag (@Desomag) August 10, 2022

De Rijn heeft in 120 jaar niet zo laag gestaan als nu. En dit gaat in de komende maanden nog erger worden, aangezien in september of oktober meestal het dieptepunt wordt bereikt. Ook in Duitsland zijn de problemen enorm.

Zogenaamde Hungersteine (hongerstenen) komen door de droogte tevoorschijn met inscripties uit vroeger tijden. Zo staan er jaartallen op uit de 17de, 18de of 19de eeuw, waarin droogte een hongersnood veroorzaakte onder de lokale bevolking. Zo ook de tekst 'Als je me ziet, huil dan', uit 1616.

Huiveringwekkend. Door de droogte in Europese rivieren komen er Hungersteine bovendrijven. Macabere waarschuwingen van onze 15e eeuwse voorouders over hongersnood.



'Wenn du mich siehst, dann weine'https://t.co/kbo03caaZX pic.twitter.com/CMTcMvfQQp — Olaf Koens (@obk) August 11, 2022

Zoetwatervissen en waterplanten lopen het risico te sterven, zout water stroomt het land in en zorgt voor verzilting van de rivieren en de bodem vanwege te weinig tegendruk. De natuur is het gewend om klappen op te vangen en zich aan te passen, maar hoeveel kan ze nog aan?