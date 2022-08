Vernietigende bosbranden maken Fransen radeloos: ‘Alsof we vechten tegen een tactisch monster’

De Franse autoriteiten halen de oorlogstaal van stal om uit te drukken wat voor noodsituatie er aan de gang is overal in het land. Van de Pyreneeën tot de Vogezen en van de Alpen tot de Jura, overal staan er bossen in lichterlaaie.

Het land heeft dit jaar een recordaantal natuurbranden geregistreerd. Het is al maanden warmer dan normaal, terwijl er historisch weinig regen valt. De aanhoudende hittegolven en droge lucht zorgen voor kurkdroge bossen, waardoor steeds opnieuw brand uitbreekt. Er moeten duizenden mensen worden geëvacueerd en de brandweer is met gevaar voor eigen leven bezig met blussen.

Lokale autoriteiten spreken van 'zware gevechten' tegen het vuur, dat de brandweer 'steeds weer weet te verrassen'. “Het is alsof we hier te maken hebben met een monster dat hersens heeft en zich tactisch gedraagt”, zei een woordvoerder tegen het Franse Sud Ouest.

Er worden in de getroffen regio's de komende dagen temperaturen tot 38 graden en felle rukwinden voorspeld. De belangrijke verkeersader tussen Bordeaux en de Spaanse grens richting het Baskenland blijft in ieder geval tot 14 augustus gesloten vanwege de rookontwikkeling.