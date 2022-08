Zeehond breekt in in Nieuw-Zeelands huis, traumatiseert kat en hangt rond op de bank

Een nieuwsgierige jonge zeehond kroop door het kattenluikje in een Nieuw-Zeelandse woning. Daar viel hij de kat lastig waarna hij een beetje ging chillen op de bank. Gelukkig heeft hij niks gesloopt.

De familie Ross was verrast toen ze de pelsrob woensdagochtend aantroffen in hun woonkamer in Mt Maunganui, op zo'n 150 meter van zee. Vader Phil Ross, toevallig marinebioloog, zei dat het dier door twee kattenluikjes had weten te kruipen, terwijl de kinderen boven lagen te slapen.

Ross denkt dat de zeehond de huiskat Coco buiten was tegengekomen. "De kat zou zijn territorium verdedigen, maar de zeehond was waarschijnlijk niet zo onder de indruk als sommige honden", grapt Ross. "Dus hij moet Coco gevolgd zijn door de kattenluikjes."

De zeehond zat een tijdje in de logeerkamer en later op de bank, voordat moeder Jenn het dier naar buiten wist te krijgen, de tuin in. Een natuurbeschermer van de overheid kwam uiteindelijk langs om de zeehond op te halen en weer naar zee te brengen.

Puberale zeehonden

Volgens Ross is het niet ongebruikelijk dat jonge zeehonden door de buurt trekken in deze tijd van het jaar. Ze leren op eigen benen staan. "Net als alle tieners maken ze dan niet de beste beslissingen", klinkt het met een lach.

Het aantal pelsrobben maakt in Nieuw-Zeeland een comeback na jaren van dalende aantallen. Hoe schattig ze er ook uit zien, ze kunnen heel snel bewegen en mensen serieus verwonden als ze zich bedreigd voelen. Ze dragen ook infectieziekten bij zich.