Hoornaars gestrest en agressief door droogte: dode in Oostenrijk, drie fietsers aangevallen in Frankrijk

Zondag zijn drie fietsers in een Frans bos aangevallen door een zwerm Aziatische hoornaars. Ze werden tientallen keren gestoken en zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een Oostenrijkse jager is afgelopen week overleden door een soortgelijke aanval van de agressieve insecten.

De wielertoeristen van 51 en 72 jaar werden in de Loirestreek ten westen van Lyon meer dan vijftig keer gestoken door de exoten en bleken ernstig gewond. De derde werd 'maar' zo'n tien keer beetgenomen door de reuzenwespen. In Oostenrijk kwam de hulp te laat voor een jager die in z'n eentje werd aangevallen in het bos.

Niet agressief

Aziatische hoornaars zijn normaal gesproken niet agressief. Ze steken veel minder snel dan 'normale' wespen, maar een steek is extra pijnlijk. Vanwege de aanhoudende droogte hebben de diertjes moeite om genoeg eten en drinken te vinden, waardoor ze meer gestrest zijn en sneller agressief kunnen worden.

“Aziatische hoornaars vallen, net als bijen, over het algemeen geen mensen aan. Dat doen ze enkel als ze hun nest willen verdedigen of als ze zich bedreigd voelen. Ook een bepaalde geur kan hen storen. Een aanval vindt meestal plaats wanneer een persoon of een andere indringer zich binnen een straal van twee tot drie meter van het nest bevindt”, legt de Franse imker Pierrick Marnat uit aan 'Le Progrès'.