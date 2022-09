“De temperatuur gaat verder omhoog. Nederland warmt twee keer zo snel op als het wereldgemiddelde, vooral omdat we zoveel zon hebben," zegt Gerard van der Schrier, klimaatonderzoeker bij het KNMI in Het Parool. De luchtdruk in de lente en zomer is echt aan het stijgen. De allerwarmste dagen van het jaar gaan zelfs drie à vier keer zo snel omhoog als het wereldgemiddelde. We verwachten dat het in de toekomst met name in de zomer zonniger en droger zal worden, de winters iets warmer en natter.”

“Mondiaal gezien wordt het natter. Maar het gebied waarin die regen valt, neemt af. Andere gebieden worden juist droger. Dat is een gevolg van de klimaatverandering. Je ziet dat als het regent, het ook vaker stortregent.”

“Zuid-Europa wordt naar verwachting droger, Noord-Europa natter en wij zitten daartussen. Hoe droog het hier wordt in de zomer, hangt sterk af van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we verstoken.”

"Amsterdam is het nieuwe Parijs. De hoofdstad heeft de jaargemiddelde temperatuur van Parijs, 50 jaar terug. In de lente is de temperatuur in Amsterdam zelfs te vergelijken met die in Nice in de jaren zeventig.”