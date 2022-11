Allemaal beestjes: Samen met de kerstboom haal je een berg ongedierte in huis

Een échte kerstboom, dat geeft toch een stuk meer sfeer dan die kunststofboom van zolder halen. Maar je haalt niet alleen de kerstsfeer het huis binnen, ook spinnen en andere insecten komen gezellig mee.

Volgens entomoloog Bjarte Jordal van de Noorse Universiteit van Bergen is een kerstboom bij binnenkomst in je huis al versierd met zo'n 25.000 kleine beestjes. Er krioelen springstaartjes en kleine spinnetjes door de pot. Ook kruipen er allerlei mijten en wantsen over de takken.

Nemen die minuscule monstertjes in december langzaam je huis over? Nee, dat blijkt mee te vallen. De meeste gaan binnen een dag dood omdat het warm en droog is bij ons binnen. "Zowel de kerstboom als het huis zijn heel droog. En de meeste insecten leven niet van de boom, maar alleen erop. Omdat ze zich niet kunnen voeden met het beperkte plantenleven dat in de meeste huishoudens kan worden gevonden, zullen de beestjes snel uitdrogen en sterven", legt Jordal uit.

Mocht je het toch een smerig idee vinden, dan kun je de naaldboom eerst buiten uitschudden en daarna een dag 'in quarantaine' plaatsen in een schuur. Dat zal het aantal ongewild geadopteerde huisdieren in de adventstijd flink verlagen.