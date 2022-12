-10: Barre kou op komst en kans op sneeuw

Het wordt (nog) kouder. De komende dagen blijft het gure weer aanhouden met maximumtemperaturen van rond het vriespunt. Wat het weer woensdag doet is volgens weer.nl nog onzeker. Dat hangt af van de positie van een bepaalde storing. Als deze woensdag wat zuidelijker ligt kan het ’s nachts met brede opklaringen flink afkoelen richting de -10 graden. Komt de storing noordelijker te liggen, dan is er meer bewolking aanwezig en koelt het ’s nachts minder af. In het zuiden is dan gedurende de dag ook een kleine kans op sneeuw. Hoe de storing ook ligt, de temperaturen liggen sowieso rond het vriespunt.