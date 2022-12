Beelden van ‘arctische explosie’ in de VS: in een half uur van +6 naar -16 graden

Storm Elliott dreigt de kerst van veel Amerikanen te verpesten. Gisteren gingen al 5200 vluchten niet door en anderhalf miljoen huishoudens zaten zonder stroom. Media spreken van een 'arctische explosie'.

Elliott is zeldzaam groot: de storm bestrijkt een gebied van Texas tot Maine, zo'n 3200 kilometer. Bijna twee derde van de Amerikanen had problemen door het extreme weer. "We hebben dit weekend ijs, overstromingen, sneeuw, temperaturen onder het vriespunt en verder alles gehad wat moeder natuur op ons af kon sturen”, zei gouverneur van New York Kathy Hochul (D) gisteren op een persconferentie.

Het kwik zakte pijlsnel: donderdag ging het van +5 naar -23 graden in Colorado en in Cheyenne en Wyoming zakte de temperatuur zelfs in een uur tijd 22 graden: van +6 naar -16. In Havre in Montana was het met -39 graden het aller koudst.

Ook vandaag zullen tientallen treinen niet rijden en is het zicht op veel wegen nagenoeg nul. Amerikanen wordt dan ook dringend opgeroepen om thuis te blijven, wat een flinke domper is op de kerstvreugde.

Hieronder wat beelden van de 'beukende sneeuw' in New York:

En in Ohio: