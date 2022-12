Bruine bladeren, slappe takken… hoe kun je zien of een kamerplant nog leeft?

Sommige mensen hebben groene vingers, anderen kunnen zelfs een vetplant laten verpieteren en in no-time richting de vuilnisbak dirigeren. Waar moet je op letten bij kamerplanten als je wilt uitvinden of er nog leven zit in de arme stengels?

Iets groens

Zijn er nog groene knopjes of bladeren te zien, dan zit er nog leven in de plant. Je kunt dan het beste alle dorre, dode bladeren eraf knippen. Er blijft dan een zo mogelijk nog zieliger hoopje plant over, maar hij kan dan al zijn energie richten op de wederopbouw (die je ongetwijfeld binnen enkele maanden in de kiem smoort).

De plant stinkt

Mensen geven planten vaker te veel water dan te weinig, en beide kan tot de dood van een plant leiden. De grond rondom de plant moet neutraal ruiken. Als het muf ruikt of stinkt, is de grond te nat. Geef de plant een tijdje geen water. Blijft de grond nattig en stinkend? Dan neemt de plant geen water meer op en heeft hij hoogstwaarschijnlijk het loodje gelegd.

Bruine binnenkant van de tak

Haal met een mesje een beetje van een grote stengel of tak af, dichtbij de potgrond. Als het organisch materiaal er makkelijk vanaf gaat en de binnenkant een bruine kleur heeft, is de tak, en mogelijk de hele plant, waarschijnlijk de pijp uit gegaan. Dode takken vallen uit elkaar. Een levende tak is mooi groen van kleur aan de binnenkant.

Zachtjes trekken

Als je zacht aan de plant trekt en hij laat makkelijk los van de pot en de potgrond, is er niks meer aan te doen. De plant kan de groene container in, want de dode wortels hebben geen houvast meer. Zit de plant strak in de pot, dan is hij nog te redden. Het kan wel zijn dat je hem moet overpotten, omdat de pot te klein is geworden voor de plant.