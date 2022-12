Wat je vogeltjes vooral níét te eten moet geven

De arme vogeltjes in je tuin hebben het maar zwaar in deze duistere winter. Ze zullen blij zijn als je hen een beetje bijvoert. Houd er wel rekening mee dat je ze niet zomaar alles kunt geven.

Geef de dieren bijvoorbeeld geen boter, margarine of olierijke producten. Die werken laxerend. Vogels kunnen er diarree van krijgen. Melk is ook niet goed voor ze en beter voer je hen ook geen producten met zout. Gooi gekookte etensresten gewoon weg en geef ze niet aan de vogeltjes. Het voedsel bederft snel en ook vogels worden ziek van bedorven eten.

Tenslotte nog een paar andere tips: laat de netjes om vetbollen of nootjes achterwege. Daar kunnen vogels in verstrikt raken en het is alleen maar nodeloos extra afval. Vetbollen moet je ook niet neerhangen als het warmer is dan 7 graden. Dan kunnen ze gaan schimmelen.

Verder moet je vruchten niet in kleine stukjes snijden. Daar kunnen vogels zich in verslikken. Ze knabbelen liever zelf aan hun eten. En geef niet te veel voedsel. Daar komt alleen maar ongedierte op af wat de kans op de verspreiding van ziektes vergroot.