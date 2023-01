Gaan wespen dood in de winter?

Alleen de wespenkoningin overleeft normaal gesproken de winter. Al houdt ze dan wel een winterslaap. In een uitzonderlijk geval slaat ze die winterslaap over en bouwt ze in de winter al een wespennest.

Een wespenkolonie bestaat uit drie verschillende types wespen: de koningin, de mannetjes en de werksters. De koningin legt eerst eitjes waar de werksters uit komen, dan volgen de mannetjes en als laatste nieuwe koninginnen, schrijft Weer Online. In de herfst gaat de nieuwe generatie wespenkoninginnen op zoek naar een plaats om te overwinteren. Ze laten de oude koningin en de rest achter in het nest. Vanwege een afname van insecten in de natuur zal een groot deel van de achtergebleven wespen de winter niet overleven door een gebrek aan voedsel.

De nieuwe koningin zit ondertussen droog en beschut op haar overwinteradres en ze gaat in een diepe winterslaap. In het voorjaar wordt ze gewekt uit haar winterslaap door de warmte van de zon. Vervolgens wordt er begonnen aan de bouw van een nieuw nest.