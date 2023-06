Het blijft warm, maar in de verte hangt alweer een regenbui

Vandaag wordt het nog tropisch warm en ook de rest van de week blijft het zeer aangenaam, maar het blijft een Hollandse zomer: volgende week is er weer kans op een bui.

Volgens Weeronline wordt het vandaag 30 tot 33 graden en ook morgen is nog steeds 30 graden mogelijk. Daarna koelt het iets af maar met 23 tot 27 graden op donderdag is het nog steeds erg prettig zomerweer. Wel kunnen er donderdag stapelwolken ontstaan, al blijft het droog. Daarmee wordt waarschijnlijk het record van aantal dagen zonder neerslag in De Bilt verbroken.

Richting het weekend koelt het verder af. De wind draait naar het noorden en volgende week is er neerslag mogelijk. Toch blijft het waarschijnlijk op veel plekken tot eind volgende week minstens 23 graden. En pas op woensdag kan er serieuze neerslag vallen.