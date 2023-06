Waarom werken zonnepanelen minder goed op hete dagen, en hoeveel scheelt dat eigenlijk?

Het voorjaar was grijs, nat en koud. Dat is voor niemand een pretje, maar dubbel pech voor de eigenaren van zonnepanelen. Gelukkig zijn de wolken geweken en schijnt de zon weer volop. Zo hard zelfs, dat de panelen minder goed werken. Twee experts leggen aan RTL Nieuws uit waarom dat is.

"Verreweg de meeste zonnecellen zijn gemaakt van het materiaal silicium", legt René van Swaaij van de TU Delft uit. “De energie van de zon maakt elektronen los uit dat silicium. De hitte drukt dat effect een beetje. Er lekt meer energie weg. De elektrische spanning van de zonnecel gaat omlaag."

60 graden

In de handleiding van zonnepanelen wordt uitgelegd wat onder standaard testcondities het piekvermogen is. "Er wordt er dan onder meer van uitgegaan dat het paneel een temperatuur heeft van 25 graden. Nu, met een buitentemperatuur van rond de 30 graden, worden de panelen veel warmer. Ze kunnen nu wel 60 graden halen", vertelt Van Swaaij. "In het geval van mijn eigen panelen scheelt dat – ook dat staat in de gebruiksaanwijzing – 0,44 procent per graad. Maal 35 dus, is 15,4 procent."

"De panelen lopen geen blijvende schade op door de hoge temperaturen." Maar feit is wel: voor zonne-energie is niets zo mooi als een koude dag met veel zon", zegt Wim Sinke van de Universiteit van Amsterdam. Hij legt uit dat er naast de temperatuur meer factoren zijn die invloed hebben op de opbrengst van de panelen.

Alles wit verven (behalve de panelen zelf)

"Uiteraard de hoeveelheid licht die ze opvangen. Hoe zijn ze geplaatst ten opzichte van de zon? Als er een wit gebouw in de buurt is, kan reflectie ervoor zorgen dat ze meer licht opvangen en beter zullen werken. En de wind is een factor, meer wind betekent minder warme panelen en een betere opbrengst. Zijn ze vies, door zand bijvoorbeeld, dan werken ze juist weer minder goed."

De leeftijd van de panelen telt ook mee: "Die van mij zijn acht jaar oud en worden dus 0,44 procent per graad minder effectief. Tegenwoordig zijn ze alweer verder ontwikkeld en is dat effect per graad kleiner", aldus Sinke. De zonnecellen werken dus het beste in de winter, maar toch zullen mei en juni normaal gesproken de hoogste opbrengst opleveren. "Het rendement per paneel kan door de temperatuur tijdelijk weliswaar dalen, maar er zijn nu zoveel zonne-uren en de intensiteit is zo hoog, dat de panelen alsnog heel veel energie opleveren.