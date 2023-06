Klein leed in Drenthe door slappe kliko’s: “Dit is een drama”

De Drentse gemeente De Wolden heeft alle huishoudens recent getrakteerd op gloednieuwe gft-containers, maar veel plezier hebben ze er nog niet van gehad. Ze blijken als een plumpudding in elkaar te zakken tijdens het legen op de vuilniswagen.

Als de container stevig gevuld is, deukt het plastic in en blijven de bewoners achter met een misvormde kliko. Het lijkt erop dat weekmakers in het materiaal een belangrijke oorzaak zijn van de slappe gft-bakken. Ook het warme weer speelt waarschijnlijk een rol. Er zijn al meer dan 300 meldingen over de deukkliko's binnengekomen.

“We gaan het oplossen”, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen De Telegraaf. “Er zijn veel klachten over gedeukte containers. Vervelend, zeker nu iedereen in de tuin werkt.” Wethouder Egbert van Dijk laat gelukkig weten dat ze garantie hebben op de containers van de bekende Duitse leverancier Kliko.

Menno de Haan (68) uit Koekange noemt het 'een drama'. “Het is feitelijk een slap geval dat we vorige week hebben gekregen, zo blijkt. Niet alleen bij mij dus. Enorme deuken, scheef deksel, als het ware gewurgd in de grijparm van de ophaalwagen... Dat kán toch niet?”

De Haan is niet te spreken over het gemeentelijke advies om in de tussentijd de container minder te vullen en niet hard aan te stampen. “We hebben veel groenafval. We wonen op een grote woonboerderij. Bovendien, de container moet toch voldoen aan minimale eisen? Nu was de oude beter. Ik leef evengoed mee met de gemeente, dit gun je niemand. Maar wij zitten er wel mee.”