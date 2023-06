Recordtemperaturen in de Atlantische Oceaan baren wetenschappers zorgen

In het noorden van de Atlantische Oceaan is het momenteel 22,7 graden. Daarmee is het record uit 2010 met maar liefst 0,5 graden verbroken. Dat baart wetenschappers zorgen.

De temperaturen zijn al lang veel te hoog in dit gedeelte van de Atlantische Oceaan. Het record werd al op 5 maart verbroken toen het aan de oppervlakte 19,9 graden was.

De oorzaken zijn talrijk: de passaatwinden zijn sinds maart zwakker dan normaal en die brengen meestal koud water mee. Daarnaast is er tot nu toe weinig stof uit de Sahara, wat normaal gesproken een verkoelend effect heeft. Tenslotte is het zo dat alle oppervlaktetemperaturen van oceanen wereldwijd te hoog liggen door klimaatverandering, doordat er minder zwaveluitstoot is door schepen en door El Niño.

Warmere oceanen zijn geen pretje. Ze zorgen voor een toename van het aantal stormen en orkanen, al zal El Niño dat effect gelukkig wat dempen.