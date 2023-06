Vrees komt uit: elektriciteitsnet is vol dus de boel gaat op slot

Het Nederlandse stroomnet dreigt al langer met een gebrek aan capaciteit. En waar voor werd gevreesd, wordt nu werkelijkheid: in grote delen van Nederland past er niemand meer bij. Bedrijven krijgen dan geen nieuwe aansluiting of uitbreiding meer.

Een dezer dagen zal Enexis melden dat het net in Overijssel vol zit, vertellen bronnen aan De Telegraaf. In het zuiden worden ondernemers ook niet meer aangesloten op het net. En ook voor nieuwbouwwijken vol zonnepanelen en laadpalen is geen aansluiting meer beschikbaar op het stroomnet. In Flevoland zit het net al langer op slot.

"Een drama voor bewoners. Maar Enexis zegt ons geen personeel te hebben”, meldt een bron aan de krant. "In Overijssel moeten we inderdaad gaan melden dat klanten geen nieuwe aansluiting meer krijgen”, bevestigt de woordvoerder van Enexis.

Doordat zoveel bedrijven verduurzamen is het stroomnet in korte tijd volgelopen. Enexis zegt overspoeld te zijn met aanvragen. "De wachtlijst is ondanks uitbreiding sindsdien verdrievoudigd. Het is een tsunami. Daar is bijna niet tegenop te werken.” Bedrijven moeten wel vier tot vijf jaar wachten op een aansluiting.

Kamerlid Silvio Erkens van de VVD reageert gefrustreerd. "Ik maak me hier ernstig zorgen over. Als we van bedrijven en huishoudens vragen om van het aardgas af te gaan en te verduurzamen, moet er wel ruimte zijn op het stroomnet om dat daadwerkelijk te doen. Anders vraagt de minister het onmogelijke. Dit moet de eerste, tweede en derde prioriteit zijn voor deze minister”, zegt hij.