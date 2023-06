Nederland moet direct stoppen met zogenaamd duurzame biomassa: “Kies dan voor kernenergie”

Keer op keer zeggen wetenschappers: het verbranden van biomassa is níét duurzaam. Toch is Nederland een van de grootste verbruikers van biomassa ter wereld en gaan er miljarden euro's subsidie naar toe. Een Amerikaanse wetenschapper legt de Tweede Kamer uit dat we daar echt mee moeten stoppen.

Nederland is zelfs de grootste Europese importeur van houtpellets uit Amerika en er staan inmiddels meer dan 200 biomassacentrales in ons land. En ook al zijn die gecertificeerd, toch duurt het tientallen jaren of misschien wel eeuwen voor de CO2 uit de verbrande bomen weer door nieuwe bomen is opgenomen. "In de strijd tegen klimaatverandering kunnen we ons die extra CO 2 -uitstoot niet veroorloven”, waarschuwt Tim Searchinger van Princeton University.

Het is forse kritiek op het Europese en Nederlandse beleid, schrijft het AD. Zelfs eurocommissaris Frans Timmermans heeft biomassa opnieuw als ‘klimaatneutraal’ bestempeld. Maar dat is het absoluut niet, zegt Searchinger. "Ongeacht of bossen duurzaam worden beheerd.”

Kernenergie

Energieprofessor David Smeulders van de TU Eindhoven is het met hem eens, hoewel hij begrijpt dat er een alternatief moet zijn als Russisch gas wegvalt. "Kies dan bijvoorbeeld voor meer kernenergie. Doorgaan met bomenverbranding is echt dramatisch. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn: met een beetje boerenverstand begrijp je dat we voor het opslaan van CO 2 elke boom hard nodig hebben.”