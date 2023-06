Nederland wekt meeste zonne-energie op per inwoner van heel Europa

De Nederlander omarmt de zonnepanelen en dat is goed terug te zien in nieuwe CBS-cijfers: vorig jaar werd er 46 procent meer zonne-energie opgewekt dan in het jaar ervoor.

Maar juich niet te vroeg. Het aandeel zonne-energie op het totale verbruik is nog steeds maar 3,3 procent, tegenover 2,1 procent een jaar eerder. Na biomassa en windenergie is de zon daarmee de derde belangrijkste bron voor hernieuwbare energie.

Van alle opgewekte zonne-energie is 60 procent afkomstig van bedrijven en 40 procent van huishoudens. Europees gezien doen we het uitstekend. Alleen in Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk wordt meer zonne-energie opgewekt en die landen zijn natuurlijk veel groter. Per inwoner wordt er nergens zoveel zonne-energie opgewekt als hier.

Nederland heeft de laatste jaren een enorme spurt gemaakt wat zonnepanelen betreft: wekten we in 2019 nog net zoveel op als België, nu is dat al twee keer zoveel.