Zuidwesten Frankrijk opgeschrikt door aardbeving met kracht van 5,3 tot 5,8

Een groot deel van het westen van Frankrijk is vrijdagavond opgeschrikt door een aardbeving. Lokale autoriteiten melden materiële schade en op verschillende plaatsen is ook de elektriciteit uitgevallen. Zeker een persoon raakte lichtgewond.

Franse media berichten dat de beving tot in het centrum van Bordeaux en in de steden Limoges en Rennes is gevoeld. Er is schade gemeld in dorpen dichtbij het epicentrum en in het plaatsje Mauzé-sur-le-Mignon is een gewonde gevallen volgens minister van Ecologische Transitie Christophe Béchu.