Peter Kuipers Munneke: buienradar nutteloos (en andere vakantieweertips)

Met de vakantie op komst bekijken we allemaal het weer op onze bestemming. Weerman Peter Kuipers Munneke geeft in NRC goede raad, welke apps goed zijn en wat je kunt verwachten. Over buienradars is hij meedogenloos. "Veel weerapps hebben een grafiek die aangeeft of het in de komende uren gaat regenen. Die functie heb ik echt nog nooit gebruikt. Zeker in de zomer is het een recept voor teleurstelling. Dat zit zo: een regenradar werkt op basis van waarnemingen, niet van modelverwachtingen. Het enige dat een regenradar doet is de koers van bestaande regen in de heersende windrichting extrapoleren. Vooral in de zomer gaat dat mis, omdat neerslag dan meestal lokaal ontstaat, door convectie. Buien kunnen dus ontstaan vanuit het niks, en verdwijnen ook zomaar. Regenradars missen daardoor buien, of berekenen regen van buien die ondertussen alweer oplossen."

Andere tips: gebruik een app die zo lokaal mogelijk voorspelt. Welke dan? "Ik kan hier natuurlijk geen reclame maken, maar (kuch) Météo France, Met Office (VK) en Yr.no…"

En geloof niet in 14-daagse vooruizichten. "Een weerapp geeft vaak verwachtingen tot 14 dagen vooruit, soms nog verder. Dat is volksverlakkerij. Een week vooruit is al heel wat. Als het volgens je telefoon over vijf en zeven dagen regent, maar dag 6 droog blijft, dan kan dat ook heel goed andersom blijken te zijn. De boodschap die je uit je weerapp moet halen is dat het tegen die tijd wisselvallig is."